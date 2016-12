TBMM'de tartışılan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Olay şudur, yaşı tutmayan, erken yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları. Dolayısıyla çocukları oluyor, baba hapse giriyor, çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır" şeklinde konuştu.







Başbakan Yıldırım cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili devam eden tartışmalarla ilgili görüşlerini şu sözlerle sürdürdü:







"Esasen seçim kampanyalarında hem CHP'lilerin hem MHP'lilerin hem AK Parti'lilerin önüne gelen en önemli sorun ve herkes de bu sorunu çözmek için söz vermişti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yapılan düzenlemeyi maalesef CHP, her şeyde olduğu gibi, bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı ama her şey ortada. Bu bir tecavüze af değildir, tecavüze en ağır cezayı AK Parti getirdi."







"ÖYLE VEYA BÖYLE ÇEKİLMEK DURUMUNDALAR"







Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım: "Münbiç'teki PYD varlığının ortadan kaldırılması, Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda başından beri Amerika ile bir mutabakatımız var. Her görüşmede bu mutabakatın arkasında olduklarını ve bunun gereğini yapacaklarını ifade ediyorlar. Halen onun tahakkuk etmesini bekliyoruz. Çekilecekler, öyle veya böyle çekilmek durumundalar" dedi.







"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAMDIR"







Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısıyla ilgili de bilgi veren Başbakan Yıldırım şunları söyledi:







"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını saat 16.00'da, ilgili birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir şekilde yapacağız. Amerikan seçimlerinden sonra dünya ekonomilerinde bir hareketlilik başladı. Özellikle döviz kurlarıyla başlayan bu hareketliliğin halen devam ettiğini biliyoruz. Dolar kurundaki bu artış da, diğer döviz kurlarındaki artışlar da dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok."







kaynak:ntv