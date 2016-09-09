

Cerablus'ta bir Türk tankının isabet aldığı iddia edildi.







Bu iddia partisinin MYK toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu.







"Fırat Kalkanı harekatı sırasında 1 tankımızın isabet aldığı bilgisi var" diyen Yıldırım, bu bilginin henüz teyit edilmediğini kaydetti.







Yıldırım'ın gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:







"Ümit ederim ki bu bayram sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de güzel günlerin habercisi olur. Ülkemizde geçtiğimiz 1.5 ay içerisinde fevkalade olaylar oldu. Büyük bir darbe girişimini milletimiz cesareti ile Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz dirayetiyle bertaraf etti. Ülkemizde birliği beraberliği yok etmeye çalışan terör örgütüyle amansız mücadelemiz sürüyor.







Hudutlarımızın güvenliği sağlanana kadar, Suriye'nin güneyinde güvenli bir alan oluşturma faaliyetleri devam edecek, Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan bahsediyorum. Aynı zamanda yurt içinde de belirlenmiş 10-12, terör örgütlerinin yuvalandığı bölgeleri de bertaraf etmek için askerimiz, jandarmamız, polisimiz, geçici köy korucularımız canla başla çalışıyor.