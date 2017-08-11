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Başbakan Yıldırım: Bayram Tatili İçin Salı Günü Karar Vereceğiz

BAŞBAKAN YILDIRIM: BAYRAM TATİLİ İÇİN SALI GÜNÜ KARAR VERECEĞİZ

Kurban Bayramı tatili hakkında açıklama yapan Başbakan Yıldırım, bayram tatili için kararın salı günkü Bakanlar Kurulu'nda verileceğini söyledi.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Bayram Tatili İçin Salı Günü Karar Vereceğiz(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatili hakkında açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" diye konuştu.

"SALI BELLİ OLACAK"

Başbakan Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" diye konuştu.

BAKANLARDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak" demişti.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, "Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var" diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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