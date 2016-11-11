

Trabzon Ovit Tüneli'nin açılışı öncesinde halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Uzun zamandan beri Türkiye'nin gündeminde Anayasa değişikliği var. Her parti her seçimde "Anayasayı değiştireceğiz" diye söz veriyor. Ama maalesef seçimden sonra "hadi buyrun yapalım" dediğimizde yanımızda kimseyi göremiyoruz.



Son günlerde MHP, onun Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine sağduyusu ile vatansever ve ülkenin geleceğini dikkate alarak, her türlü siyasi hesaplardan öte Türkiye'nin bu önemli meselesinin çözümü için sorumluluk aldı ve bu konuda inşallah, MHP ile beraber anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini de hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Size gelen iş yarım kalmaz, millete gelen iş yolda kalmaz. Bunu gördük. 2007'de, 2010'da, 2014'de gördük. 2014'de Meclis'te Cumhurbaşkanı seçilmez dediler, siz de "Siz misiniz seçtirmeyen Cumhurbaşkanını biz seçiyoruz" dediniz ve Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy verdiniz. Allah razı olsun.