Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme

başbakan yıldırım başkanlık sistemiyle ilgili noktayı koydu

BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞKANLIK SİSTEMİYLE İLGİLİ NOKTAYI KOYDU

Trabzon'da halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "MHP ile birlikte Anayasa değişikliğini yapacağız" dedi

Tarih : 11 Kasım 2016, 17:44
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Başkanlık Sistemiyle İlgili Noktayı Koydu(6/10)5


Trabzon Ovit Tüneli'nin açılışı öncesinde halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Uzun zamandan beri Türkiye'nin gündeminde Anayasa değişikliği var. Her parti her seçimde "Anayasayı değiştireceğiz" diye söz veriyor. Ama maalesef seçimden sonra "hadi buyrun yapalım" dediğimizde yanımızda kimseyi göremiyoruz.



Son günlerde MHP, onun Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine sağduyusu ile vatansever ve ülkenin geleceğini dikkate alarak, her türlü siyasi hesaplardan öte Türkiye'nin bu önemli meselesinin çözümü için sorumluluk aldı ve bu konuda inşallah, MHP ile beraber anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini de hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Size gelen iş yarım kalmaz, millete gelen iş yolda kalmaz. Bunu gördük. 2007'de, 2010'da, 2014'de gördük. 2014'de Meclis'te Cumhurbaşkanı seçilmez dediler, siz de "Siz misiniz seçtirmeyen Cumhurbaşkanını biz seçiyoruz" dediniz ve Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy verdiniz. Allah razı olsun.








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Başkanlık  Sistemiyle  İlgili  Noktayı  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER