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BAŞBAKAN YILDIRIM, BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ


BAŞBAKAN YILDIRIM, BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 27 Nisan 2017, 11:25
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Barzani İle Görüştü(5/10)6


Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile telefonda görüştü.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşme dün akşam gerçekleşti.



Yıldırım, görüşmede Barzani'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatlarında, hayatını kaybeden beş Peşmerge için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.



Yıldırım, IKBY ile terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin gelecek dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Barzani  İle  Görüştü    haber

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