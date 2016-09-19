Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'

başbakan yıldırım: bağımsızlığın bedeli büyüktür

BAŞBAKAN YILDIRIM: BAĞIMSIZLIĞIN BEDELİ BÜYÜKTÜR

"Bağımsızlığın bedeli büyüktür" diyen Başbakan Yıldırım şehitliklerle ilgili yapılan düzenleme için şöyle konuştu: "Şehitlerin sınıfı olmaz. Şehitliklerde de yan ya huzur içerisinde yatmaya devam edecekler."

Tarih : 19 Eylül 2016, 15:34
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Bağımsızlığın Bedeli Büyüktür(8/10)7


Başbakan Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da  önce 19 Eylül Gaziler Günü için düzenlenen törene daha sonra ise eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle  düzenlen törene katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Törende eşi Semiha Hanım'ın da öğretmen olduğunu kaydeden Yıldırım, paylaştığı bir anısıyla dinleyenleri gülümsetti.








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Bağımsızlığın  Bedeli  Büyüktür    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER