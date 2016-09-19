BAŞBAKAN YILDIRIM: BAĞIMSIZLIĞIN BEDELİ BÜYÜKTÜR
"Bağımsızlığın bedeli büyüktür" diyen Başbakan Yıldırım şehitliklerle ilgili yapılan düzenleme için şöyle konuştu: "Şehitlerin sınıfı olmaz. Şehitliklerde de yan ya huzur içerisinde yatmaya devam edecekler."
Başbakan Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da önce 19 Eylül Gaziler Günü için düzenlenen törene daha sonra ise eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle düzenlen törene katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Törende eşi Semiha Hanım'ın da öğretmen olduğunu kaydeden Yıldırım, paylaştığı bir anısıyla dinleyenleri gülümsetti.
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