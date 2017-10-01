BAŞBAKAN YILDIRIM, ANTALYA İÇİN RAYLI SİSTEMLER PROJESİNİ ONAYLADI
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı. Varsak-Meltem arasında toplam 26 kilometrelik üçüncü etabın inşaatına yılbaşından önce başlanılması hedefleniyor.
ÇALIŞMALARI 3 YILDIR SÜRÜYORDU
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Varsak-Meltem arasındaki 3'üncü etap raylı sistem hattı ile tanışmaya hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı, DPT ve Hazine süreçlerinde alınması gereken izin ve onayların tamamlanmasının ardından yatırım programına dahil edilen mega proje, Başbakan Binali Yıldırım'ın Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını imzalamasıyla resmi süreçlerini tamamlamış oldu. Bu arada projenin Antalya'ya kazandırılmasında vakit kaybetmemek için ilgili Belediye Meclis kararları alındı ve Dünya Bankası teşkilatından kredi onayları alınarak, finansmanı da çözüldü.
VARSAK'TAN BAŞLAYARAK MÜZE BÖLGESİNE KADAR UZANACAK
Varsak'tan başlayarak Otogar, Üniversite, Adliye ve Meltem Mahallesi, Devlet Hastanesi istikametinden Müze bölgesine uzanacak üçüncü etap raylı sistem, yaklaşık 26 kilometre uzunluğunda olacak. Ayrıca mevcut nostaljik tramvay sistemi de yenilenerek bu yeni hatta bağlanacak. Böylece Antalya'nın en önemli noktalarına doğrudan raylı sistemle ulaşılabilecek. Resmi ve hukuki süreci tamamlanan 3'üncü etap raylı sistem için Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmeksizin ihale ve yapım çalışmalarına başladı. Üç aylık sürede dev projenin ihale işlemlerinin tamamlanarak, yılbaşından önce inşaatına başlanılması hedefleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar