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BAŞBAKAN YILDIRIM, AKINCI ÜSSÜ DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU


Başbakan Yıldırım, Akıncı Üssü Davasına Müdahillik Talebinde Bulundu
Tarih : 07 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Akıncı Üssü Davasına Müdahillik Talebinde Bulundu(9/10)5

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili en kritik dava olan Akıncı Üssü davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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