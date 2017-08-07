BAŞBAKAN YILDIRIM, AKINCI ÜSSÜ DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili en kritik dava olan Akıncı Üssü davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, davaya müdahil olma talebinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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