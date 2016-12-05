

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 2017'nin Şubat ayında engellilerden bin 500 öğretmen atayacaklarını bildirdi.







Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.







Dünyada 3 Aralık'ın Engelliler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla otizmle ilgili bir etkinlik yaptıklarını ve Otizm Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladıklarını belirtti.







Yıldırım, bugün de AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesine uygun olarak başlatılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin (EKM) etkinliğinde, engellilerle bir arada olduklarını dile getirerek, "Engelli engelsiz, biz birlikte Türkiye'yiz. Engel aslında zihinlerde. Zihinlerdeki engeli ortadan kaldırırsak, diğer engellerin önemi kalmaz. Hiç kimse bugün 'Ben engelli değilim' diye böbürlenmesin. Buradan çıktığında Allah göstermesin bir kazayla engelli hale gelebiliriz. Onun için herkesin karşılaşabileceği bir durumdur." dedi.







Engelli olmanın bir eksiklik gibi görülmemesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:







"Ben hatırlıyorum, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İDO'da genel müdürdüm, bir yabancı misafir geldi, 'Ne güzel, sizin memlekette hiç engelli yok, çok etkilendim.' dedi. Ama o şunu bilmiyordu, engelliler vardı ama engelliler sokakta yoktu. Engelliler kendini ifade edemiyordu. Ama AK Parti iktidarıyla beraber, engellileri aşağılayan kanunlardaki 'çürük, sakat, özürlü' laflarını çıkararak işe başladık. ve engellilerin tamamını kapsayan, kucaklayan yeni bir yasal düzenleme yaptık ve birçok hizmeti engellilerimizin topluma, iş hayatına kazandırılması, kabiliyetlerinin, uzmanlıklarının ortaya çıkarılması için çok köklü çalışmalar yaptık. Allah'a şükür bugün Türkiye genelinde 481 bin evde bakım hizmeti, ayrıca kamuda da 150 bin engelli çalışıyor, özel sektörü saymıyorum. Özel sektörde de mecburiyet var, belirli bir sayıyı aştıktan sonra bir miktar da engelli çalıştırmak gibi bir yükümlülük var."







Yıldırım, sosyal devlet olmanın, insanı her şeyin merkezine koymanın anlamının engelli, engelsiz vatandaşların dertleriyle dertlenmek, sorunların çözümü için gayret göstermek olduğunu belirterek, AK Parti'nin bu farkındalığı daha partinin kurulduğu günlerde ortaya koyduğunu ve merkezi harekete geçirdiğini anlattı.







kaynak:haberler