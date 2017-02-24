

Başbakan Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'nin ardından Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ne geçti.



Cuma namazı öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, Ahi Evran Camisi önünde gazetecilerle sohbet etti.



Yıldırım, bir gazetecinin, "Görüştüğünüz Şaşmaz esnafı size neler söylüyor?" sorusu üzerine, "Şaşmaz esnafı, 'Bizde hiçbir şey Şaşmaz.' diyor. İş sağlam. Tabii burası oto sanayi sitesi. Altyapıyla ilgili talepleri var. Biz de gördük. Gayret ediyorlar." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile de görüştüğünü, esnafın taleplerinin gereğini yapacağını belirtti.







kaynak:hürriyet