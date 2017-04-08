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BAŞBAKAN YILDIRIM ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE İLE GÖRÜŞTÜ


BAŞBAKAN YILDIRIM ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 08 Nisan 2017, 11:19
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü(9/10)11


BAŞBAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE



Sayın Başbakanımız dün (7 Nisan) ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Sayın Başbakanımız görüşmede, Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından bu sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade etmiş; stratejik ortağımız ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediğimizin ve bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduğumuzun altını çizmiştir.



Sayın Başbakanımız ayrıca, bu gelişmeler ışığında ülkemize doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurgulamıştır.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, ülkemizin ABD'ye verdiği destek için teşekkür etmiş, Türkiye ile diyalog ve işbirliğine önem verdiklerini, Suriye'deki sınamalar karşısında işbirliğinin önümüzdeki dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını ifade etmiştir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etmiştir.



 



kaynak:milliyet








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