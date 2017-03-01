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BAŞBAKAN YILDIRIM: 28 ŞUBAT-15 TEMMUZ DARBE KARDEŞLERİDİR


BAŞBAKAN YILDIRIM: 28 ŞUBAT-15 TEMMUZ DARBE KARDEŞLERİDİR
Tarih : 01 Mart 2017, 10:33
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: 28 Şubat-15 Temmuz Darbe Kardeşleridir(6/10)8


1997'deki 'post-modern darbe' 28 Şubat'ın yıldönümünde Meclis'teki AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışanlar 28 Şubat'ı planlayanların hedefiyle aynı hedefteler. Bunlar darbe kardeşleridir. Her ikisi de milli iradeye karşı darbe girişiminde bulunmuştur.



Tek fark vardır, 28 Şubat'çılar başarılı olmuş, 15 Temmuz'dakiler tuş olmuştur. Milletin iradesi, halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir" dedi. Türkiye'nin vesayetle mücadele ede ede bugünlere geldiğini ifade eden Yıldırım, 28 Şubat'a dair kullanılan 'post-modern' ifadesini de eleştirerek, “Kardeşim bal gibi darbe teşebbüsü. Tanklar Ankara sokaklarında gezdi mi gezdi, 9 saat MGK toplantısı yapıldı mı, yapıldı. Şu karara bakın; 'Rejim tehlikede olduğu için imam hatip okullarının orta bölümleri kapatılsın'. Sanki İHL'ler kapatılınca Türkiye'nin rejim problemi çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak






Etiketler: Başbakan  Yıldırım  28  Şubat-15  Temmuz  Darbe  Kardeşleridir    haber

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