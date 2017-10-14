Ankara'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine, 50 bin kişi kapasiteli yeni bir stat yapılacağının müjdesini verdi.

Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile bazı AK Partili milletvekillerinin yanı sıra Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

YENİ STAD 50 BİN KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK

Başbakan Yıldırım, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde, 50 bin seyircinin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edileceğini ifade etti.

Bu kararın alındığını dile getiren Yıldırım, Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: haberinburada