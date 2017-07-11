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Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
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BAŞBAKAN YILDIRIM, 15 TEMMUZ ANMASI İÇİN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ


Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:35
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret ediyor.

BAŞBAKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da şehit olanları anmak için Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.BAŞBAKAN'A VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Başbakan Yıldırım'ın şehitliğe giriş esnasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği görüldü.

11-16 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

15 Temmuz'un yıl dönümü etkinlikleri kapsamında törenler 11-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

ERDOĞAN, HALİSDEMİR VE OLÇOK'UN KABRİNE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anma törenleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir ve Erol Olçok'un kabirlerini ziyaret edecek. Erdoğan'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım da eşlik edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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