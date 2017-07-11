BAŞBAKAN YILDIRIM, 15 TEMMUZ ANMASI İÇİN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret ediyor.
BAŞBAKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da şehit olanları anmak için Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.BAŞBAKAN'A VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Başbakan Yıldırım'ın şehitliğe giriş esnasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği görüldü.
11-16 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
15 Temmuz'un yıl dönümü etkinlikleri kapsamında törenler 11-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
ERDOĞAN, HALİSDEMİR VE OLÇOK'UN KABRİNE GİDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anma törenleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir ve Erol Olçok'un kabirlerini ziyaret edecek. Erdoğan'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım da eşlik edecek.
Kaynak: haberinburada
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