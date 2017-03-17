Mourinho'dan Oyuncusuna Muz Takviyesi
Nato'dan Türkiye Ve Avusturya'ya Çağrı!
Libya'da Batan Türk Gemisinden Acı Haber
Miami'de Romantik Akşam Yemeği
Bursa'da Pkk Operasyonu: 20 Gözaltı
Abd Resmen İlan Etti! Kuzey Kore'ye Askeri Harekat
Baykal, Milletten Özür Dilesin
Kağıthane'de Mutfak Tüpü, Bomba Gibi Patladı
Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek Ortalığı Karıştırdı!
Başbakan Yeni Zigana Tüneli İçin Tarih Verdi
Konyaspor, Fenerbahçe'ye Karşı 4 Eksikle Çıkacak
Sağlıklı Ve Formda Kalmanın 9 Yolu
Adriana Lima Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa
Bolu Dağı Nda Kar Ve Sis Etkili Oluyor
Suriye: İsrail Savaş Uçağını Düşürdük
Orgeneral Akar'dan Şehitler Günü Mesajı
17 Bin Liralık Borç 4 Bin Liraya İnecek!
Sahnede Bir Anda Göğüslerini Açtı!
Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor
Hollandalı Bakandan Türkiye İtirafı: Biz Biteriz!

başbakan yeni zigana tüneli için tarih verdi

BAŞBAKAN YENİ ZİGANA TÜNELİ İÇİN TARİH VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım Zigana Tüneli'nin 29 Ekim 2019'da açılacağını söyledi.

Tarih : 17 Mart 2017, 12:42
Puan Ver : Başbakan Yeni Zigana Tüneli İçin Tarih Verdi(8/10)8


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Zigana Tüneli'nin temel atma töreninde konuştu.



Yüklenici firmayı kürsüye çağıran Başbakan Yıldırım, "Eskiden Temel'i atarlar, Dursun'u gönderirler, Hızır gelsin derler. Şimdi Temel'i atıyoruz, Hızır gibi yetişiyoruz. AK Parti'nin farkı bu. Şimdi son pazarlığımızı yapalım, "2020'nin sonunda anca biter" diyorlar... 29 Ekim 2019 tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. 1.5 sene kısaltıyoruz. Hızır gibi sizlere yetişecek" dedi.



"ŞİMDİ ZİGANA 1 NUMARA"

Gümüşhane'ye gelişinden önce de konuşan Yıldırım, "Zigana tünellerinin temelini atıyoruz. Her biri 14 bin 500 metre. Bundan önce Ovit Tüneli bir numaraydı, şimdi Zigana bir numara. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Yıldırım, uçakla geldiği Trabzon'dan, Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Başbakanlık'a ait otobüsle hareket etti. Maçka girişinde otobüsü durduran Yıldırım, burada bekleyen vatandaşlara konuştu.



Vatandaşları selamlayan Yıldırım, "Zigana tünellerinin temelini atıyoruz. Her biri 14 bin 500 metre. Bundan önce Ovit Tüneli bir numaraydı, şimdi Zigana bir numara. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane tünelle Zigana dağını tırmanırken kaza bela yok inşallah. Gümüşhane'den çıkacaksınız, Trabzon'a 40 dakika. Sizin için ne yaptık azdır. Allah sizden razı olsun. Siz memleketin sigortasısınız, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız." ifadesini kullandı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Başbakan  Yeni  Zigana  Tüneli  İçin  Tarih  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER