BAŞBAKAN YENİ ZİGANA TÜNELİ İÇİN TARİH VERDİ
Başbakan Binali Yıldırım Zigana Tüneli'nin 29 Ekim 2019'da açılacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Zigana Tüneli'nin temel atma töreninde konuştu.
Yüklenici firmayı kürsüye çağıran Başbakan Yıldırım, "Eskiden Temel'i atarlar, Dursun'u gönderirler, Hızır gelsin derler. Şimdi Temel'i atıyoruz, Hızır gibi yetişiyoruz. AK Parti'nin farkı bu. Şimdi son pazarlığımızı yapalım, "2020'nin sonunda anca biter" diyorlar... 29 Ekim 2019 tamam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. 1.5 sene kısaltıyoruz. Hızır gibi sizlere yetişecek" dedi.
"ŞİMDİ ZİGANA 1 NUMARA"
Gümüşhane'ye gelişinden önce de konuşan Yıldırım, "Zigana tünellerinin temelini atıyoruz. Her biri 14 bin 500 metre. Bundan önce Ovit Tüneli bir numaraydı, şimdi Zigana bir numara. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Yıldırım, uçakla geldiği Trabzon'dan, Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Başbakanlık'a ait otobüsle hareket etti. Maçka girişinde otobüsü durduran Yıldırım, burada bekleyen vatandaşlara konuştu.
Vatandaşları selamlayan Yıldırım, "Zigana tünellerinin temelini atıyoruz. Her biri 14 bin 500 metre. Bundan önce Ovit Tüneli bir numaraydı, şimdi Zigana bir numara. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane tünelle Zigana dağını tırmanırken kaza bela yok inşallah. Gümüşhane'den çıkacaksınız, Trabzon'a 40 dakika. Sizin için ne yaptık azdır. Allah sizden razı olsun. Siz memleketin sigortasısınız, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız." ifadesini kullandı.
kaynak:ahaber
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