

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda'da yaşanan skandal hakkında, " Türkiye Cumhuriyeti olarak tabii biz buna gereken karşılığı vereceğiz" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, 24 TV yayınına telefonla bağlanarak Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tutumunu değerlendirdi.







Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, "Onların herhangi bir şekilde tahriklere kapılmasın istemiyoruz. Herkes evine çekilsin. Şimdilik bu kadar yeter. Hollanda'da bulunan bütün soydaşlarımıza da aynı şeklide sakin olmalarını, aklı selimle hareket etmelerin ve tahriklere prim vermemelerini istiyoruz. Hollanda hükümetinin bu baskıcı tutumuna verilebilcek en güzel cevap 16 Nisan'da halk oylamasının sonucu ile daha iyi anlaşılacaktır. Verecekleri cevabı sandıkta vermeleri daha anlamlı hale gelecektir" şeklinde konuştu.



















kaynak: haberturk