

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Akın Paşa'dan bilmem neye kadar 'Vallahi billahi ben yokum.' Aslanım, biri bize ihtilal yapmaya kalktı, hanginiz yaptınız? Hiçbiriniz yapmadınız. Hayal mi gördü bu millet, 250 kişi niye öldü o zaman? Çirkin, yüzsüz bir ekip var karşımızda ve bunlar tamamiyle şiddete yöneliktiler. Yargılama süreciyle zaman zaman medyaya intikal ediyor. İşte, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı biz oradan alacaktık, Akıncı Üssü'ne götürecektik...' Külliyen yalan, infaz ekibiydi o" dedi.







Türkeş, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.







Merhum Alparslan Türkeş'in FETÖ tarafından öldürüldüğü yönündeki iddiaların sorulması üzerine Türkeş, "Türkeş, 4 Nisan 1997'de vefat etti. 2016'nın Ağustos ayında konuşanlara 'niye sustunuz' diye sorarlar. Yolda arabanız kasise girse amortisörü patlasa FETÖ'cüler yaptı. Böyle bir yaygın hava var. Cadı avına döndürülüyor bu iş. Ben bunu çok sakıncalı görüyorum. Çünkü böyle olursa esas suçluları ve suçlarını hafifletiriz. Vahim olan darbe girişimini, kalkışmayı sulandırırsınız, cıvıtırsınız." değerlendirmesinde bulundu.