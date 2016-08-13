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başbakan yardımcısı türkeş'ten akşener açıklaması

BAŞBAKAN YARDIMCISI TÜRKEŞ'TEN AKŞENER AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, canlı yayında gündeme ilişkin flaş açıklmalar yaptı.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 14:55
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten Akşener Açıklaması(0/10)


Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Akın Paşa'dan bilmem  neye kadar 'Vallahi billahi ben yokum.' Aslanım, biri bize ihtilal yapmaya  kalktı, hanginiz yaptınız? Hiçbiriniz yapmadınız. Hayal mi gördü bu millet, 250  kişi niye öldü o zaman? Çirkin, yüzsüz bir ekip var karşımızda ve bunlar  tamamiyle şiddete yöneliktiler. Yargılama süreciyle zaman zaman medyaya intikal  ediyor. İşte, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı biz oradan alacaktık, Akıncı Üssü'ne  götürecektik...' Külliyen yalan, infaz ekibiydi o" dedi.



    Türkeş, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin  açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



    Merhum Alparslan Türkeş'in FETÖ tarafından öldürüldüğü yönündeki  iddiaların sorulması üzerine Türkeş, "Türkeş, 4 Nisan 1997'de vefat etti.  2016'nın Ağustos ayında konuşanlara 'niye sustunuz' diye sorarlar. Yolda arabanız  kasise girse amortisörü patlasa FETÖ'cüler yaptı. Böyle bir yaygın hava var. Cadı  avına döndürülüyor bu iş. Ben bunu çok sakıncalı görüyorum. Çünkü böyle olursa  esas suçluları ve suçlarını hafifletiriz. Vahim olan darbe girişimini, kalkışmayı  sulandırırsınız, cıvıtırsınız." değerlendirmesinde bulundu.








Etiketler: Başbakan  Yardımcısı  Türkeş  Ten  Akşener  Açıklaması    haber

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