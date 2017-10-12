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BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK ABD'DE KONUŞTU: VİZE SORUNU KISA ZAMANDA SONA ERDİRİLECEK


Başbakan Yardımcısı Şimşek ABD'de Konuştu: Vize Sorunu Kısa Zamanda Sona Erdirilecek
Tarih : 12 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Şimşek Abd'de Konuştu: Vize Sorunu Kısa Zamanda Sona Erdirilecek(5/10)1

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankasının Yıllık Toplantıları kapsamındaki ABD'nin başkenti Washington temaslarını sürdürüyor.

FİNANS PATRONLARIYLA GÖRÜŞTÜ

IMF'de finansal teknoloji üzerine yapılan seminere katılan Şimşek, ayrıca küresel yatırım yönetim şirketi PIMCO'nun Başkan Yardımcısı Lupin Rahman ve kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"VİZE SORUNU KISA ZAMANDA ÇÖZÜLECEK"

Temasları sırasında açıklama yapan Şimşek, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili "Vize sorunu geçici bir sorun ve kısa zamanda sona erdirilecek" dedi.

G20 OTURUMLARINA KATILACAK

Şimşek, gün içerisinde ABD Ticaret Odasında düzenlenecek bir etkinlikte konuşacak ve Amerikalı iş adamlarıyla buluşacak. Temaslarına yarın da devam edecek Şimşek, ikili görüşmelerinin yanı sıra JP Morgan Chase Yatırımcı Semineri'ne ve G20 oturumlarına katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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