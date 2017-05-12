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BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: ASLA KABUL EDEMEYİZ


BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: ASLA KABUL EDEMEYİZ
Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:27
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Asla Kabul Edemeyiz(5/10)3


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde,  İÜ tarafından düzenlenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik  Konferansı'na kaktıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada  AB'nin YPG'ye silah vermesine sert dille getirdi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bizim  müttefikimiz, 1952'den beri NATO çerçevesinde işbirliği içinde olduğumuz, lafa  geldiği zaman 'Türkiye, NATO'nun güney sınırındaki ülkedir, müttefikimizdir'  diyenlerin, Türkiye'nin düşmanı olan silahlı gruplara silah vermesini asla kabul  etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede bu Türkiye'nin kabul edeceği bir durum  olmadığı gibi bölge barışına da hizmet edecek bir durum değildir. Yani diyelim ki  Rakka'dan DEAŞ'ı attınız, çıkardınız, yüzde 100'ü Arap olan Rakka'da etnik  temizlik yapmak üzere hazır bekleyen bir PYD'yi o Rakka'ya sürerseniz, orada  ortaya çıkacak insani sorunları ve büyük kargaşaları nasıl önleyeceksiniz ve  bunun vebalini nasıl vereceksiniz?" dedi.   



 Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Kongre  Merkezi'nde "Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar"  başlığıyla düzenlenen "2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik  Konferansı"ndaki konuşmasının ardından TRT'nin standını ziyaret etti.  Burada soruları yanıtlayan Kurtulmuş, kamu yayıncılığı yapan TRT'nin  Türkiye'nin yüz akı bir yayıncı kuruluşu olduğunu ve gelişen teknolojilere ayak  uydurduğunu dile getirerek, stantta kendisine 4K teknolojisi ile yapılan yayının  gösterildiğini anlattı.  Kurtulmuş, TRT'nin farklı dillerde ve bölgelerde yaptığı yayınların,  Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini dünyadaki Türk diasporasına ve Türkiye  dostlarına yayma olanağı sağladığını belirterek, "Bu anlamda TRT içeride olan  biteni kamuoyuyla paylaşmak, bunları haberleştirmek, içeride aynı zamanda  kültürel yayıncılık yapmak, Türkiye'nin değerlerini, tarihini milletimize  hatırlatmak, öğretmek gibi bir sorumluk sahibi, diğer taraftan Türkiye'nin  görüşlerini bütün dünyada, Türkiye'nin gönül coğrafyasında yaymak ve oradaki  dostlarımızla buluşturmak sorumluluğu altında. Bu sorumluluk bilinciyle hareket  eden TRT'ye teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir  şekilde yayınlarını sürdürecek ve dünyada önemli televizyonlardan birisi  olacaktır. Yeni bir teknolojiyi de bu kadar seri bir şekilde kullandıkları için  ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.



 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ABD'nin YPG'ye  silah yardımı kararına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, dünyada küresel siyaset  anlamında yeni bir döneme girildiğini, dünyadaki bütün dengelerin, özellikle  soğuk savaşın sona ermesinin ardından değiştiğini, ancak henüz dünyada bir denge  kurulamadığını söyledi.Kurtulmuş, bugün yaşanan pek çok karışıklığın temel sebebini dünya  siyasetindeki dengesizliğin devam etmesi diye açıklayarak, dengesizlikten en  fazla nasibini alan bölgenin, başta Ortadoğu olmak üzere Türkiye'nin yakın  coğrafyası olduğunu belirtti. Bir süre daha Türkiye'nin yakın coğrafyasında denge arayışlarının  süreceğinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Suriye krizi ve Irak'taki parçalanma da aslında dünya siyasetindeki  bu parçalanmanın sadece birer göstergesidir. Özellikle Suriye'de 6 yıldır devam  eden, ilk 3 yılı iç savaş, ikinci 3 yılı ise vekalet savaşları şeklinde devam  eden savaşın, dünya siyasetindeki bütün dengeleri bozucu, dünyada barışın  sağlanmasını engelleyici, son derece tehlikeli bir pozisyona geldiğini bir kere  daha ifade etmek isterim. Aynı şekilde Irak'ın hem toprak bütünlüğünün bölünmeye  başlaması hem Irak'ta farklı unsurların güç mücadelesinin Irak'ın geleceğine  ilişkin kaygıları ortaya çıkardığı bir dönemde de Irak konusundaki siyasette de  herkesin uyanık olması gerektiğini ifade etmek istiyorum."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Başbakan  Yardımcısı  Kurtulmuş  Asla  Kabul  Edemeyiz    haber

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