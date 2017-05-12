

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İÜ tarafından düzenlenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı'na kaktıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada AB'nin YPG'ye silah vermesine sert dille getirdi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bizim müttefikimiz, 1952'den beri NATO çerçevesinde işbirliği içinde olduğumuz, lafa geldiği zaman 'Türkiye, NATO'nun güney sınırındaki ülkedir, müttefikimizdir' diyenlerin, Türkiye'nin düşmanı olan silahlı gruplara silah vermesini asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede bu Türkiye'nin kabul edeceği bir durum olmadığı gibi bölge barışına da hizmet edecek bir durum değildir. Yani diyelim ki Rakka'dan DEAŞ'ı attınız, çıkardınız, yüzde 100'ü Arap olan Rakka'da etnik temizlik yapmak üzere hazır bekleyen bir PYD'yi o Rakka'ya sürerseniz, orada ortaya çıkacak insani sorunları ve büyük kargaşaları nasıl önleyeceksiniz ve bunun vebalini nasıl vereceksiniz?" dedi.







Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar" başlığıyla düzenlenen "2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı"ndaki konuşmasının ardından TRT'nin standını ziyaret etti. Burada soruları yanıtlayan Kurtulmuş, kamu yayıncılığı yapan TRT'nin Türkiye'nin yüz akı bir yayıncı kuruluşu olduğunu ve gelişen teknolojilere ayak uydurduğunu dile getirerek, stantta kendisine 4K teknolojisi ile yapılan yayının gösterildiğini anlattı. Kurtulmuş, TRT'nin farklı dillerde ve bölgelerde yaptığı yayınların, Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini dünyadaki Türk diasporasına ve Türkiye dostlarına yayma olanağı sağladığını belirterek, "Bu anlamda TRT içeride olan biteni kamuoyuyla paylaşmak, bunları haberleştirmek, içeride aynı zamanda kültürel yayıncılık yapmak, Türkiye'nin değerlerini, tarihini milletimize hatırlatmak, öğretmek gibi bir sorumluk sahibi, diğer taraftan Türkiye'nin görüşlerini bütün dünyada, Türkiye'nin gönül coğrafyasında yaymak ve oradaki dostlarımızla buluşturmak sorumluluğu altında. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden TRT'ye teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir şekilde yayınlarını sürdürecek ve dünyada önemli televizyonlardan birisi olacaktır. Yeni bir teknolojiyi de bu kadar seri bir şekilde kullandıkları için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, dünyada küresel siyaset anlamında yeni bir döneme girildiğini, dünyadaki bütün dengelerin, özellikle soğuk savaşın sona ermesinin ardından değiştiğini, ancak henüz dünyada bir denge kurulamadığını söyledi.Kurtulmuş, bugün yaşanan pek çok karışıklığın temel sebebini dünya siyasetindeki dengesizliğin devam etmesi diye açıklayarak, dengesizlikten en fazla nasibini alan bölgenin, başta Ortadoğu olmak üzere Türkiye'nin yakın coğrafyası olduğunu belirtti. Bir süre daha Türkiye'nin yakın coğrafyasında denge arayışlarının süreceğinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Suriye krizi ve Irak'taki parçalanma da aslında dünya siyasetindeki bu parçalanmanın sadece birer göstergesidir. Özellikle Suriye'de 6 yıldır devam eden, ilk 3 yılı iç savaş, ikinci 3 yılı ise vekalet savaşları şeklinde devam eden savaşın, dünya siyasetindeki bütün dengeleri bozucu, dünyada barışın sağlanmasını engelleyici, son derece tehlikeli bir pozisyona geldiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Aynı şekilde Irak'ın hem toprak bütünlüğünün bölünmeye başlaması hem Irak'ta farklı unsurların güç mücadelesinin Irak'ın geleceğine ilişkin kaygıları ortaya çıkardığı bir dönemde de Irak konusundaki siyasette de herkesin uyanık olması gerektiğini ifade etmek istiyorum."







kaynak:milliyet