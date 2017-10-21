Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan Müteahhit Firmaya Fırça: Sizi Bir Yere Yazdık

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK'TAN MÜTEAHHİT FİRMAYA FIRÇA: SİZİ BİR YERE YAZDIK

Gebze Anibal Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Fikri Işık, gecikme nedeniyle müteahhit firma görevlisine tepki gösterdi: Yakışmadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatma, ne anlatıyorsun!

Tarih : 21 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan Müteahhit Firmaya Fırça: Sizi Bir Yere Yazdık(6/10)2

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu. Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, "Yakışmadı size, yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.

MÜTEAHHİT FİRMA YETKİLİSİNE FIRÇA: SİZİ BİR YERE YAZDIK

Başbakan Yardımcısı Fikri lşık, Gebze'de incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldır devam eden Gebze Anibal Kavşağı'na gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. lşık, "Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle" dedi.

KASIM SONUNA BİTMİŞ OLACAK

Fikri lşık yaptığı açıklamada, "İnşallah Gebze Anibal Kavşağı'nda 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa kasım sonuna kadar da kavşak tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Yardımcısı  Fikri  Işık  Tan  Müteahhit  Firmaya  Fırça  Sizi  Bir  Yere  
Yazdık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER