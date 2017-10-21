BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK'TAN MÜTEAHHİT FİRMAYA FIRÇA: SİZİ BİR YERE YAZDIK
Gebze Anibal Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Fikri Işık, gecikme nedeniyle müteahhit firma görevlisine tepki gösterdi: Yakışmadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatma, ne anlatıyorsun!
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu. Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, "Yakışmadı size, yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.
MÜTEAHHİT FİRMA YETKİLİSİNE FIRÇA: SİZİ BİR YERE YAZDIK
Başbakan Yardımcısı Fikri lşık, Gebze'de incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldır devam eden Gebze Anibal Kavşağı'na gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. lşık, "Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle" dedi.
KASIM SONUNA BİTMİŞ OLACAK
Fikri lşık yaptığı açıklamada, "İnşallah Gebze Anibal Kavşağı'nda 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa kasım sonuna kadar da kavşak tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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