

Ankara Tren Garı'nda düzenlenen bombalı saldırının ardından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörü lanetleme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca İstanbul'daki miting ve programlarını iptal etti.







Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:







Yazık günah bu ülkeye, yazık bu millete. Hepimizin inancı, görüşü ne olursa olsun terörü ortak lanetlememiz lazım. Türkiye'nin hak etmediği bir tabloyu dayatmaya kimsenin gücü yetmez







Bütün inancımız ve kararlılığımızla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hele AB üyesi olmayı isteyen Türkiye'nin acıya bulaştırılması hak etmediğimiz bir tablo.







Acılıyım, üzüntülüyüm bütün etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Ankara'ya geçiyorum, yetkililerimizi toplayacağız. Tablonun netleşmesini bekliyoruz.







Gelen rakamlar iç açıcı değil. 2 canlı bombadan söz ediliyor.







Bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Özel bir suçlama getirmek istemiyorum ama bu ülke böyle mi yönetilecek. Ne derdimiz var bizim ne derdimiz var? Bunu hak etmiyoruz, huzur içinde bir ülke diyoruz.







Dayatmayı terör noktasına taşımak hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir. Terörü bitirme konusunda açık çek veriyorum, kim ne istiyorsa açık çağrıda bulunuyorum.







Bizden bir şey mi istiyorsunuz bütün gücümüzle hazırız. Bütün siyasi partilerin amasız, lakinsiz terörü lanetlemesi lazım.







Defalarca uyardık, Ortadoğu bataklığına Türkiye'yi sürükleyenleri. Ben şimdi konuşmayayım da ne yapayım.







Son deredece sıkıntılı bir vaziyetteyim. Ülkeyi yönetenler sabırlı olsun istiyoruz, istihbarat örgütleri var. Yazık günah bu ülkeye ya içim kan ağlıyor.