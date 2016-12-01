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BAŞBAKAN VE BAHÇELİ'DEN ORTAK ‘YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI


BAŞBAKAN VE BAHÇELİ'DEN ORTAK ‘YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI
Tarih : 01 Aralık 2016, 15:31
Puan Ver : Başbakan Ve Bahçeli'den Ortak ‘Yeni Anayasa' Açıklaması(9/10)6


Kritik görüşme için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'ne gitti.Yıldırım ile Bahçeli arasındaki anayasa görüşmesi sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile yürütülen anayasa değişikliği sürecinde son görüşmeyi bugün mini paketle ilgili olarak “birkaç pürüz var” ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde yaptı. Görüşme sonrası ikilinin ortak açıklama için kameralar karşısına geçti.



İlk olarak söz alan MHP lideri Bahçeli “Görüşme olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa süre içerisinde (yeni anayasa taslağı) Meclis'e sunulmuş olacaktır” dedi. Başbakan Yıldırım ise “Değerli basın mensupları MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. Son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta AK Parti olarak anayasa değişiklik teklifimizi TBMM'ye sunmuş olacağız. Ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. 330'u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki ondan sonra referandum süreci başlasın. Referandum süreci de milletimizin kararıdır. Ülkenin gündeminin artık sistem tartışmasıyla zaman kaybetmesini istemiyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi TBMM'ye sunacağız” diye konuştu.



 



kaynak:sözcü








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