

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım toplantıda bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde FETÖ'yle mücadelenin önemine vurgu yaparken “Bu örgüt çok tehlikelidir” dedi ve Genelkurmay Başkanı'nın kendisine anlattı bir olayı paylaştı.



Başbakan, salonda bulunanları şaşkına çeviren olayla ilgili “Bu durum neden Başbakan'la ve Cumhurbaşkanı'yla paylaşılmadı? Neden gereken muamele o zaman yapılmadı?' sorularına da “Türkiye bir hukuk devletidir” diyerek cevap verdi.



İşte Başbakan'ın verdiği o örnek;



“Formatlamış kafayı. Bana Genelkurmay Başkanı anlatıyor. Diyor ki ‘Albaya bir talimat veriyorum, albaydan çıt yok. Adam bir şey söylemiyor gelip… Tamam başüstüne falan demiyor.' Merak ediyor niye böyle yaptı diye. Gidiyor bir astsubaya, abisi oymuş, amiri daha doğrusu… Astsubaydan olur alırsa dönüp ‘Peki komutanım yapayım' diyor. Böyle bir anlayış olur mu? Bu çok tehlikeli bir örgüttür. Bizi bazen tenkit ediyorlar ‘Ya böyle bir şey var neden gerekeni yapmadınız?' diye… Değerli dostlar Türkiye bir hukuk devletidir…”







kaynak:sözcü