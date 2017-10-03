BAŞBAKAN TEOG'UN YERİNE GELECEK SİSTEMİN İPUÇLARINI VERDİ: HER SINIFTA YAZILI SINAV OLACAK
Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek sistemle ilgili ipuçları vererek "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, TEOG sınavı ile ilgili olarak, "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak." dedi.
"HER SINIFTA YAZILI SINAV OLACAK"
İşte Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları:
"TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır."
Kaynak: haberinburada
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