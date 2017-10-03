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Başbakan TEOG'un Yerine Gelecek Sistemin İpuçlarını Verdi: Her Sınıfta Yazılı Sınav Olacak

BAŞBAKAN TEOG'UN YERİNE GELECEK SİSTEMİN İPUÇLARINI VERDİ: HER SINIFTA YAZILI SINAV OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek sistemle ilgili ipuçları vererek "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak." dedi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Başbakan Teog'un Yerine Gelecek Sistemin İpuçlarını Verdi: Her Sınıfta Yazılı Sınav Olacak(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG sınavı ile ilgili olarak, "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak." dedi.

"HER SINIFTA YAZILI SINAV OLACAK"

İşte Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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