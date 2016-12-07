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başbakan: tatar şirketlerini türkiye'ye bekliyoruz

BAŞBAKAN: TATAR ŞİRKETLERİNİ TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ

Türk Tatar İş Forumu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Tatar yatırımcılara Rusya ile yapılan projelere katılma ve Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu.

Tarih : 07 Aralık 2016, 15:27
Puan Ver : Başbakan: Tatar Şirketlerini Türkiye'ye Bekliyoruz(10/10)10


Tataristan'da Türk Tatar İş Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Tatar şirketlerini Türkiye'ye davet etti ve 'Rusya ile büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Tataristan bunlarda yer alabilir' dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından notlar;



* Şüphesiz işadamlarımızın bölgeye gösterdiği ilgi Tatar yetkililerinin yaptıkları destek ve teşviktendir. Tataristan'a yatırımlarda duraklama olmadı.Yatırımcılar güvendiği yerlere gider.



* Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi ile beraber Tataristan'da ticaret daha da büyüyecek. 500 milyon doların üzerindeydi ancak geçen yıl düşük kaldı. Umarım daha üst seviyelere çıkarırız.



* Tataristan 3 katından fazla üretim yapıyor. Rusya içinde ikincilikten sekinciliğe kadar yaptığı işlerde bir konumu var. Tataristan'ın ne kadar gelişmiş olması o kadar önemlidir ilişkilerimiz açısından.



* Sadece Türk yatırımlarının burada olması yetmez. Tatar şirketlerini de Türkiye'ye bekleriz. Bunun için her türlü imkan mevcuttur. Özellikle enerji başta olmak üzere Rusya ile büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Tataristan bunlarda yer alabilir. Minnikhanov, 15 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek.



* Rusya ile 2023'e kadar 100 milyar dolarlık bir çalışma hedefimiz var. Aslında 38 milyar doları görmüştük. Bu hedef hala geçerli olabilecek bir hedeftir. Dün Rusya Moskova'daydık. Orada Medvedev ve Putin'le görüşmeler yaptık. İlişkileri gözden geçirdik. Yeni dönemin kalkınma refah bakımından uygun şartların olduğu konusuna vardık.



* Karadeniz'i çevreleyen Rusya ve Türkiye her bakımdan ilişkileri geliştirecek. Sadece enerji değil, savunma, uzay, tarım, turizm gibi birçok sektörü kapsayacak şekilde hem çeşitlendireceğiz, hem geliştireceğiz. Bunun altyapısı var.



* Dün doğrusu bize gösterilen hedef doğrultusunda önemli fırsatlar olduğunu her iki tarafın da hazır olduğunu müşade etme fırsatımız oldu. Tarifesiz uçuşların yeniden başlanması en önemli noktaydı. Antalya'ya gelenlerin sayısını artırmak için yakıt desteğimiz devam edecek.



* Gıda yasakların bazıları kalktı. İstihdam konusunda da talebimizi ilettik. Temennimiz ticaretin önündeki insanların rahatça dolaşmasının önündeki bütün engellerin kaldırılmasıdır. Başarmaya çalışacağımız konu budur. Bu iradeyi her iki ülke yöneticilerinde de görüyoruz. Sadece ekonomik değil, bölgesel kalkınma, terörle mücadele gibi birçok konuda işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz. Huzur içinde olması bölgenin olumlu etkiliyor. Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Afrika'da olumlu yansımaları olacak.



* Dışarda hava soğuk ama yürekler sıcak, karşılama sıcak. İlişkilerimizin işbirliğimizin geleceğine inanıyorum.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Başbakan  Tatar  Şirketlerini  Türkiye  Ye  Bekliyoruz    haber

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