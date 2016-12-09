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BAŞBAKAN TARİH VERDİ: YARINDAN İTİBAREN...


BAŞBAKAN TARİH VERDİ: YARINDAN İTİBAREN...
Tarih : 09 Aralık 2016, 16:42
Puan Ver : Başbakan Tarih Verdi: Yarından İtibaren...(8/10)6


Başbakan Binali Yıldırım Zonguldak'ta yaptığı konuşmada yeni anayasanın yarından itibaren Meclis'e getirileceğini açıkladı.



SON ŞEKLİ VERİLDİ



Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ziyaretinden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelmişti. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün anayasa teklifi hakkında hazırladığı raporu inceleyen Yıldırım ve Bahçeli'nin, taslak metne son şeklini verdiği belirtilmişti.



YÜCE DİVAN İÇİN FORMÜL BULUNDU



AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı'nın kaç milletvekilinin oyuyla Yüce Divan'a sevk edileceği konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Bu pürüz, iki parti arasında yapılan görüşmelerin ardından aşıldı.



3 KADEMELİ FORMÜL



Yapılan düzenlemeye göre, soruşturma önerge için 276, komisyon için 330 imza gerekecek. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra rapor Genel Kurul'a gelecek. Yüce Divan içinse 367 oyu aranacak. Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu da olacak. Bunun için de 3 kademeli formül gerekiyor.



 








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