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BAŞBAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ! GAZETECİ DENİZ YÜCEL, SERBEST BIRAKILDI


Başbakan sinyalini vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, serbest bırakıldı
Tarih : 16 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Başbakan Sinyalini Vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, Serbest Bırakıldı(10/10)6

14 Şubat 2017'den beri tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakıldı. Alman Dışişleri Bakanlığı da tahliyeyi doğruladı.

BİR YILDIR CEZAEVİNDEYDİ

44 yaşındaki Deniz Yücel bir yıldır cezaevinde bulunuyordu.

BAŞBAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Berlin-Ankara hattında gerilime sebep olan tutuklu gazeteci Deniz Yücel hakkında "Ben onun kısa zaman içinde serbest kalacağını umuyorum. Kısa bir sürede gelişme olacağı görüşündeyim" demişti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep etmişti. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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