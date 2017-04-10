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başbakan: ne yapalım uzaydan mı getirelim?

BAŞBAKAN: NE YAPALIM UZAYDAN MI GETİRELİM?

"En büyük demokratikleşme burada başlıyor"

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:36
Puan Ver : Başbakan: Ne Yapalım Uzaydan Mı Getirelim?(10/10)10


"En büyük demokratikleşme burada başlıyor"



HSK'nın 22 üyesinin 13'e düşürüleceğini belirten Yıldırım, "7'sini Meclis, 6'sını Cumhurbaşkanı atayacak. Şimdiye kadar milletin seçtiği Meclis yargıya üye seçemiyordu. En büyük demokratikleşme burada başlıyor, 7 tane üye seçiyor. Mevcuttu hakimler kendi aralarında seçim yapıyorlar ve ondan sonra belirli bir grubun eline geçiyor" ifadelerini kullandı.



Yargının tarafsız olmayacağı yönündeki eleştirilere de tepki gösteren Yıldırım, "Meclis milleti temsil ediyor. Nereden getirelim üyeleri, uzaydan mı getirelim?" düşüncesini dile getirdi.



Milletin egemenliğinin temsilcisinin milletvekili olduğunun altını çizen Yıldırım, "Şimdi aracıları kaldırıyoruz. Vesayetleri de kaldırıyoruz" dedi.



Seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de değinen Başbakan, CHP'nin karşı çıktığını hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'nun seçilme yaşını 21'e düşürülmesine ilişkin vaadi var, işte biz bunu yapıyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:yenişafak








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