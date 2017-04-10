"En büyük demokratikleşme burada başlıyor"



"En büyük demokratikleşme burada başlıyor"



HSK'nın 22 üyesinin 13'e düşürüleceğini belirten Yıldırım, "7'sini Meclis, 6'sını Cumhurbaşkanı atayacak. Şimdiye kadar milletin seçtiği Meclis yargıya üye seçemiyordu. En büyük demokratikleşme burada başlıyor, 7 tane üye seçiyor. Mevcuttu hakimler kendi aralarında seçim yapıyorlar ve ondan sonra belirli bir grubun eline geçiyor" ifadelerini kullandı.



Yargının tarafsız olmayacağı yönündeki eleştirilere de tepki gösteren Yıldırım, "Meclis milleti temsil ediyor. Nereden getirelim üyeleri, uzaydan mı getirelim?" düşüncesini dile getirdi.



Milletin egemenliğinin temsilcisinin milletvekili olduğunun altını çizen Yıldırım, "Şimdi aracıları kaldırıyoruz. Vesayetleri de kaldırıyoruz" dedi.



Seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de değinen Başbakan, CHP'nin karşı çıktığını hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'nun seçilme yaşını 21'e düşürülmesine ilişkin vaadi var, işte biz bunu yapıyoruz" diye konuştu.







kaynak:yenişafak