BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ! BİR İLE DAHA METRO GELİYOR
Başbakan Binali Yıldırım, Konya'ya yapılması planlanan metro hattının ihalesinin bu yıl yapılacağını belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Konya'ya yapılması planlanan metro hattının ihalesinin bu yıl yapılacağını açıkladı.
"5 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU"
Selçuk Üniversitesi kampüsünden Hızlı Tren Garı'na kadar olan metro projesinin çalışması da devam ettiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "İki proje var. Biri Meram'dan üniversiteye olan ki 22 km olan bu kısmın ihalesini yapıyoruz, 5 milyar TL'ye mal oluyor" dedi.
"YÜKSEK HIZLI TREN GARI'NIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"
Konya'ya 16 yılda 44 milyar lira yatırım ve destek verildiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Konya'da 1000 yatak kapasiteli şehir hastanesini tamamlıyoruz. Yüksek Hızlı Tren Garı'nın sözünü verdik. İşte inşaatı yükseliyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Ve Macron'dan Telefonda Suriye Zirvesi: Mutabık Kaldılar!
- Bm Çuvalları Esad'ın Katlettiği Çocukların Kefeni Oldu!
- Yer Yerinden Oynayacak! Meteorolojiden 5 İle Fırtına Uyarısı
- 'abdestsiz Sokağa Çıkmayın' Diye Tehdit Etmişti, Serbest Kaldı!
- Barzani Yeniden Sahaya Çıktı: Bağdat'a Cevap Vermenin Vakti Geldi!
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye'nin Kıymetlisi Bor Tüm Zamanların Satış Rekorunu Kırdı
- Sürücülerin Korkulu Rüyası Geçit, Turizme Katkı Sunacak
- Sivas Toprağından Yapılıyor, Tüm Dünyaya İhraç Ediliyor
- 150 Yıllık Ecdat Yadigarını, Araba Fiyatına Satıyor
- Ukrayna İle Rusya Arasında Doğal Gaz Krizi! Poroşenko, Tek Taraflı İptale Karşı Uyardı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar