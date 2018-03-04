BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ: BİR İLE DAHA HIZLI TREN GELİYOR
Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, Manisa'ya hızlı tren yapılacağının müjdesini verdi.
Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Yıldırım, Manisa'ya hızlı tren yapılacağının müjdesini verdi.
HIZLI TREN MÜJDESİ
Yıldırım, "Manisa'ya yapılacak yol yapıldığında Türkiye nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Manisa- İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Şimdi, Balıkesir'e doğru devam ediyor. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun.
Kaynak: haberinburada
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