Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

BAŞBAKAN, MUHALEFETE ZEYTİN DALIN UZATTI! İŞTE UZLAŞMA MESAJLARI


BAŞBAKAN, MUHALEFETE ZEYTİN DALIN UZATTI! İŞTE UZLAŞMA MESAJLARI
Tarih : 18 Nisan 2017, 13:31
Puan Ver : Başbakan, Muhalefete Zeytin Dalın Uzattı! İşte Uzlaşma Mesajları(8/10)7


 Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Yıldırım, "Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasına, uzlaşma mesajları hâkimdi. "Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Yıldırım, "Eleştiriye daima açık olacağız, Muhalefetin demokrasinin olmazsa olmazı olduğu gerçeğini göz ardı etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



"1 MİLYON 269 BİN GENÇ KARDEŞİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"



16 Nisan halkoylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını gösterilmiştir. 81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde huzurla, yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Demokrasimize sahip çıkan, yurt içinde 80 milyon, yurtdışında 3 milyona yakın vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halkoylaması milletimizin demokrasiye sarsılmaz bir inancının göstergesi olmuştur. Pazar günü ilk kez sandık başına giden 1 milyon 269 bin genç kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Başbakan  Muhalefete  Zeytin  Dalın  Uzattı  İşte  Uzlaşma  Mesajları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER