

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Yıldırım, "Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasına, uzlaşma mesajları hâkimdi. "Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Yıldırım, "Eleştiriye daima açık olacağız, Muhalefetin demokrasinin olmazsa olmazı olduğu gerçeğini göz ardı etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.







Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;







"1 MİLYON 269 BİN GENÇ KARDEŞİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"







16 Nisan halkoylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını gösterilmiştir. 81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde huzurla, yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Demokrasimize sahip çıkan, yurt içinde 80 milyon, yurtdışında 3 milyona yakın vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halkoylaması milletimizin demokrasiye sarsılmaz bir inancının göstergesi olmuştur. Pazar günü ilk kez sandık başına giden 1 milyon 269 bin genç kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum.







kaynak:haberler