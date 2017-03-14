Başbakan Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
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başbakan milletvekilleriyle bir araya geldi

BAŞBAKAN MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldiği milletvekilleriyle referandum sürecini değerlendirdi

Tarih : 14 Mart 2017, 11:44
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Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım, referandum sürecini partisinin milletvekilleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.



AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına ilişkin son değerlendirmeleri vekillerle paylaşacak.



 



kaynak:habertürk








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