Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldiği milletvekilleriyle referandum sürecini değerlendirdi



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım, referandum sürecini partisinin milletvekilleriyle kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.







AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına ilişkin son değerlendirmeleri vekillerle paylaşacak.







kaynak:habertürk