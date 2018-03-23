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Başbakan makası eline aldı: Saç mı sakal mı?

BAŞBAKAN MAKASI ELİNE ALDI: SAÇ MI SAKAL MI?

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası yaptığı esnaf ziyareti sırasında berberde bir vatandaşa saç tıraşı yaptı.

Tarih : 23 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Başbakan Makası Eline Aldı: Saç Mı Sakal Mı?(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cebeci Camisi'nde kıldıktan sonra Kutlugün Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

"SAÇ MI SAKAL MI?"

Caddedeki çay ocağı işletmecisi ve manavla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından bir berber dükkanına girdi. Berber koltuğunda oturan vatandaşa "Saç mı sakal mı?" diye soran Yıldırım, saçını kestireceğini söyleyen vatandaşı, berberden istediği makasla tıraş etti.

YOL ÜZERİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Esnaf ziyaretini sürdüren Binali Yıldırım, bir bebeği de kucağına alarak sevdi.

Yol üzerindeki bir bankta dinlenen kadınların yanına oturan Yıldırım, bir süre sohbet ederek, kadınların yaptığı el işi çantayı inceledi.

ÇANKAYA EVİ'NE ZİYARETTE BULUNDU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evi'ni ziyaret eden Yıldırım, buradaki kadınlarla da bir süre sohbet etti.

TAKSİCİ DURAĞINA GEÇTİ

Binali Yıldırım, daha sonra bir taksici esnafının gösterdiği "Başbakanım çay içelim" yazılı pankart üzerine Cebeci Taksi Durağı'na geçti.

Burada bir süre taksicilerle sohbet eden Yıldırım, ardından girdiği dondurmacıda sade dondurma yedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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