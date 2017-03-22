

"KILIÇDAROĞLU GELDİ İŞİ ASKERLİĞE BAĞLADI"







Kolay elde edilen kolay gider. Mücadeleyle elde edilen kalıcı olur. Onun için hayat mücadelesinin hep beraber yapmamız lazım. Siyasette kadınların daha fazla olması lazım. Kılıçdaroğlu'nu ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. 18-25 yaşı o kadar çarpıtıyor ki... 18-25 yaş arası 9 milyon 250 bin insanımız var. Bunun yarısı kadın. İşi getirdi bağladı askerliğe. Peki 4,5 milyonu kadın, onlar askere gitmiyor. Onlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Yok sayıyor, yok. Zihninde kadın yok. Sosyal demokrat olmak lafla olmaz. 9 milyon 18-25 yaş arasındaki insanı yarısı kadın. Efendim askere gitmemek için 18 yaşı seçilme yaşı olarak getirdiniz. Bir ana muhalefet partisi başkanına yakışmayacak bir şey. Onun için kadınlarımız, erkeklerimiz el ele vereceğiz. Nasıl Rusları Nene Hatun Erzurum'da durdurduysa gelecek mücadelemizi de birlikte vereceğiz. Sizin bunun farkında olduğunuzu görüyorum. Geldiğiniz nokta bunu gösteriyor. Günden güne güçlü Türkiye'nin kadınları her alanda daha güçlü hale geliyor. Siyasette Ak Parti yeni bir çığır açtı. Bizim partimizin en güçlü teşkilatı kadın kollarıdır. Ak Parti'nin başarısının arkasında kadınlar vardır. Nüfusumuz gençleşiyor. Bu enerjiyi boşa harcamamalıyız. Enerjimiz çok ama verimli enerjimiz zayıf. Kısır çekişmelerle zaman kaybediyoruz.







kaynak:sabah