BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'Yİ ARADI
Başbakan Binali Yıldırım, OHAL kararına destek vermeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı.
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefon görüşmesi gerçekleştirerek OHAL kararı ile ilgili bilgi verdi. Yıldırım, Meclis Genel Kurulundaki oylamada destek beklediğini ifade etti.
BAHÇELİ DESTEK VERDİ
Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli OHAL'a destek verdiklerini açıkladı. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin oldukça kırılgan ve hassas bugünkü ortamında devreye alınan olağanüstü hal kararını desteklemekte, hayırlı bulmaktadır. Ülke genelinde olağanüstü hal uygulaması isabetli ve yerinde bir tercihtir. Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi karanlık ve oldukça sıkıntılı dönemde devletinin ve milletinin yanında ne pahasına olursa olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayrimeşru oluşum veya çeteleşmeye aman vermeyecektir."
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