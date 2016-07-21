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başbakan, kılıçdaroğlu ve bahçeli'yi aradı

BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'Yİ ARADI

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL kararına destek vermeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 13:54
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Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı  Bahçeli'yle telefon görüşmesi gerçekleştirerek OHAL kararı ile ilgili bilgi  verdi. Yıldırım, Meclis Genel Kurulundaki oylamada destek beklediğini ifade etti.



BAHÇELİ DESTEK VERDİ



Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli OHAL'a destek verdiklerini açıkladı. Bahçeli açıklamasında şunları söyledi:  "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin  oldukça kırılgan ve hassas bugünkü ortamında devreye alınan olağanüstü hal  kararını desteklemekte, hayırlı bulmaktadır. Ülke genelinde olağanüstü hal uygulaması  isabetli ve yerinde bir tercihtir. Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi karanlık  ve oldukça sıkıntılı dönemde devletinin ve milletinin yanında ne pahasına olursa  olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayrimeşru oluşum veya çeteleşmeye aman  vermeyecektir."








Etiketler: Başbakan  Kılıçdaroğlu  Ve  Bahçeli  Yi  Aradı    haber

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