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BAŞBAKAN, İSTANBUL SAĞLIK FUARI'NDA


BAŞBAKAN, İSTANBUL SAĞLIK FUARI'NDA
Tarih : 26 Kasım 2016, 13:51
Puan Ver : Başbakan, İstanbul Sağlık Fuarı'nda(7/10)8


Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları;



“Sağlık olsun demekle bu işler olmuyor. Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilimizi cazibe merkezi haline getirmek konusunda radikal ve teşvik edici tedbirler aldık.



10 yıl sonraki yaşlılar için hazır olmalıyız. 315 bin vatandaşımıza evde düzenli sağlık hizmeti veriyoruz. Sosyal devlet olmanın ölçüsü budur, fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ak Parti iktidarında iki alan öncelikli hedefimizdi; eğitim ve sağlık. Eğitimden sonraki en büyük bütçeyi sağlığa ayırdık.



Sağlıkta yerli üretim millileştirme çok önemli. Bugün bununla ilgili yapılacak her türlü girişim için hükümetimiz alt yapıyı hazırlamıştır. Bu milleti kısıtlamalarla, yasaklamalarla terbiye edeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.



Bu kararın bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Objektiflikten uzak bu kararın hiçbir önemi yok. Karar, milletimizin zaten AB'ye karşı azalmakta olan güvenini daha da zedelemiştir. AB, önce Türkiye ile mi terör örgütleri ile mi iş birliği içinde olacak buna karar vermelidir. Türkiye mültecilere sahip çıkmazsa Avrupa'nın halini siz bir görün bakalım. Avrupalı dostlarımız bilsin ki bu mültecilerle ilgili anlaşmamız böyle devam edecek değildir. Avrupalı dostlarımızın verdikleri sözün arkasında durmalarını bekliyoruz. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmak en hafifinden vizyonsuzluktur.  Ümit ediyorum ki bu karar liderler zirvesinde hiçbir şekilde dikkate alınsmayacaktır.



Türkiye ekonomisi daha önce de zorlu sınavlardan geçti. Amerikan seçimlerinden sonra bütün para birimleri değer kaybetmeye başladı. Trump'ın uygulayacağını açıkladığı politikalar nedeniyle bir dalgalanma yaşanıyor. Yani bu durum sadece Türkiye'ye özgü değildir. Temeli sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilmelidir. Merkez Bankası çalışmalarını yapıyor… Devletin yaptığı sözleşmelerin dolar cinsinden olanlarını Türk Lirasına çevirdik. Bu 5 milyar dolarlık bir kaynağın piyasadan çekilmemesi anlamına geliyor. Kısa vadede 10 milyar dolarlık bir kaynağı piyasa emrine sunmuş olacağız.”



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Başbakan  İstanbul  Sağlık  Fuarı  Nda    haber

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