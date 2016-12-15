Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen zirvede Yıldırım,haritalar üzerinden terör örgütleriyle ilgili sunum yaptı



Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen “terör” gündemli 3'lü zirvenin perde arkasında da terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Başbakan Yıldırım zirvede konuklarına İstanbul'daki terör saldırısında kullanılan patlayıcılar ve faillere ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, daha sonra PKK ve DEAŞ başta olmak üzere haritalar üzerinden terör örgütleriyle ilgili liderlere sunum yaptı.



Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'da belirleyici olması için müzakerelerin sürdüğünü, Türkiye'nin El Bab'ı kontrolü altına almak istediğini anlatan Başbakan, terörle mücadelede güvenlik güçlerine tam yetki verildiğini ve bu yetkinin sonuna kadar kullanılacağını vurguladı.



İSTİHBARAT ZAAFI UYARISI



Başbakan Yıldırım'ın sunumunun ardından Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, terör saldırıları ile ilgili güvenlik ve istihbarat zafiyetine dikkat çekerek, Türkiye'nin terör örgütleri tarafından hedefe konulduğu bugünlerde daha dikkatli davranılması uyarısında bulundu. Yıldırım, her türlü adımın atıldığını belirtti.



Kılıçdaroğlu, zirvede “Türkiye'de iktidarın, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı var. Vakit geçirmeksizin bu eksende bir terörle mücadele benimsenmeli, bu bağlamda CHP olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum” dedi.



CHP Lideri, başta dış politika olmak üzere pek çok temel konuda Başbakan ve ilgili bakanların inisiyatif alması gerektiğini de kaydetti.



8 MADDELİK EYLEM PLANI



Bahçeli ise daha önce kamuoyuna açıkladığı terörle mücadele konusundaki 8 maddelik eylem planını Başbakan ile paylaşarak, iktidarın atacağı her türlü adıma partisinin destek olacağını kaydetti. MHP Lideri'nin zirvede gündeme getirdiği 8 maddelik eylem planı özetle şöyle:



- Terörle mücadele, teröristle mücadele değildir.



- Terörle mücadele konsepti oluşturulmalıdır.



- Terörle mücadele stratejisi ortaya konulmalıdır.



- Terörle mücadele siyaseti oluşturulmalıdır.



- Kitle kazanma programı devreye sokulmalıdır.



- İç ve dış desteği kesecek eylem planı hazırlanmalıdır.



- Güvenlik güçleri için yeni eğitim-icra programı uygulanmalıdır.



- Terörle mücadele tanıtım çalışması yapılmalıdır.







kaynak:habertürk