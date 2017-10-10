BAŞBAKAN, HAFTA SONU BAĞDAT'A GİDİYOR! IRAKLI MEVKİDAŞIYLA KUZEY IRAK'I KONUŞACAK
Başbakan Yıldırım, hafta sonu Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşmesinde Kuzey Irak'a yönelik yaptırımları konuşacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandum sonrası gelişmeleri konuşmak için Irak merkezi yönetiminin başkenti Bağdat'a gidecek. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşecek.
KUZEY IRAK'A OLASI YAPTIRIMLAR KONUŞULACAK
Pazar günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Kuzey Irak'a yönelik olası yaptırımların konuşulması bekleniyor. Başika'daki Türk askerlerinin varlığının da önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
BAŞBAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Tedbirlerimiz bunlarla sınırlı değil, yakın zamanda yine Irak, İran ve Türkiye olarak bir araya geleceğiz, alınacak yeni tedbirleri hep beraber kararlaştıracağız.
Ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Türkiye'nin büyümesini istemeyenlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla devam ettireceğiz. Nihai hedefimiz ülkemizi terörden tümüyle arındırmak. Kalkınmanın en önemli bileşeni yatırımdır.
Kaynak: haberinburada
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