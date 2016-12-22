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BAŞBAKAN: FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA EL BAB'DA 14 YİĞİT EVLADIMIZI ŞEHİT VERDİK


BAŞBAKAN: FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA EL BAB'DA 14 YİĞİT EVLADIMIZI ŞEHİT VERDİK
Tarih : 22 Aralık 2016, 10:28
Puan Ver : Başbakan: Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da 14 Yiğit Evladımızı Şehit Verdik(9/10)6


Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



"Bugün 70 milyon vatandaşımızın adına buradayız, biriz, beraberiz. Türkiye büyük bir mücadele içerisinde. Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarımız içinde, hem de sınırlarımızın ötesinde bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde El Bab'ı kuşatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerimize alçak terör örgütünün pususu nedeniyle 14 yiğit evladımızı şehit verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı işlenen suçtur. Bu Türkiye'nin beka mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin daim olması adına verilen büyük savaştır. Terör ve şiddet Türkiye'yi demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdirmeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.



 



kaynak:habertürk








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