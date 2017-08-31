BAŞBAKAN, EŞİ İLE BİRLİKTE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NI ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı, Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.
Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, arefe gününü mezarlık ziyaretlerine ayırdı. Yıldırım çifti, 15 Temmuz Şehitler Makamı, Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.
ÖNCE FERİKÖY MEZARLIĞI'NA GİTTİLER
Akraba ve şehitlerin kabirlerini eşi Semiha Yıldırım ile ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ilk önce Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'na geldi. Burada babaannesi Nazife Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu akrabalarının kabirlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, akrabalarının kabirleri başında dua etti.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARET
Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelen Başbakan Yıldırım, burada da bir süre dua etti.
VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
Daha sonra Çengelköy Mezarlığı'na yönelen Başbakan Yıldırım'ın konvoyu, Çengelköy'den geçerken, Yıldırım'ın isteği üzerine makam aracı durdu. Burada vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaşların bayramlarını kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
ŞEHİTLERİN KABRİNE KARANFİL BIRAKTILAR
Başbakan Yıldırım, daha sonra Çengelköy Mezarlığı'nda eşi Semiha Yıldırım'ın aile kabristanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin mezarlıklarını ziyaret edip dua etti, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.
SÜRÜCÜYE YARDIMCI OLDU
Başbakan Yıldırım, mezarlıktaki yoğunluk sırasında geri manevra yapan bir aracın sürücüsünü yönlendirerek yardımcı oldu.
Kaynak: haberinburada
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