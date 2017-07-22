Muğla'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ege açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin bilançosunu da açıklayan Yıldırım, "Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık binave nispeten ağır hasarlı 32 bina var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir" dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"20 VATANDAŞIMIZ TEDAVİ GÖRÜYOR, 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Önemli sayılabilecek bir yıkım da yok. Vatandaşların paniğinden dolayı bazı yaralanmalar var. Onlar da hastanelerde hallolmuş durumda. Şu anda değişik hastanelerde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Kos Adası'nda bir vatandaşımız bir de İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Depremin hemen sonrasında Sayın Valimizle yaklaşık bir 15-20 dakika içinde görüştük ve kısa süre içinde deprem sonucu durumun ne olduğunu birebir bize anlattı.

"32 BİNADA NİSPETEN AĞIR HASAR VAR"

"İletişim hatlarında herhangi bir kesinti olmadı. Bu önemli bir şey. Altyapının ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesi. Kos Adası'ndaki vatandaşlarımızın tahliye talepleri feribotlarla sağlanmış vaziyette. Deprem sonrası kesin durum tespiti... Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık bina. 32 binada nispeten ağır hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir.

"DEPREMLE YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAMIZ LAZIM"

"Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. Dolayısıyla depremler dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman olabilir. Telaşlanmaya gerek yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Depreme karşı ilkokuldan başlayarak zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmaları başlattı, bunlar öğretiliyor.

"1999 DEPREMİNDEN SONRA YÖNETMELİK ÇIKTI"

"Deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra yapılan yapılarda bu yönetmelik kullanıldı. Ama evvelinde yapılan yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Bu yapılıyor. Ancak bu büyük bir iştir. Birdenbire tamamlanması mümkün değildir. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz."

Kaynak: haberinburada