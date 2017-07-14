Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, OHAL için 3 ay uzatılmasına dair teklifleri olacaklarını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun da aralarında yer aldığı, medya temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, toplantıda önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yıldırım açıklamalarından öne çıkanlar:

OHAL TEKLİFİ

Yıldırım, "OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde teklifimiz olacak." dedi.

AFİŞ TARTIŞMASI

15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerle ilgili tartışmaya değinen Yıldırım, "Kimsenin rahatsız olacağı durum yok. Başından beri asker kılığına girmiş teröristler dedik. Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur. İlk defa mı böyle fotoğraf görülüyor, daha vahimlerini bu halk gördü" dedi.

ABD'DE AFİŞ YASAĞI

ABD'nin başkenti Washington'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılmasına izin verilmemesini değerlendiren Yıldırım, "ABD'nin bu tavrı kabul edilemez. Darbe kalkışmasını eleştiren afişleri engellemek samimiyetsizlik" diye konuştu.

DAVETİYE POLEMİĞİ

Davetiye polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Yürüyüşten sonra duygusallaştılar, milletin Meclis'ine davet olmaz, o gece davetle mi gittiler, çağrı herkese yapıldı, gelmemek için dolambaçlı yollara girmeye gerek yok" dedi.

MAHKEMEDEKİ "HERO" GERGİNLİĞİ

Cumhurbaşkanı'na suikast" davasında darbe sanığının "Hero" yazılı tişört giymesi nedeniyle yaşanan gerginliği değerlendiren Yıldırım, Bu, bir anlamıyla suçun itirafıdır, bir anlamıyla meydan okumadır. Neresinden bakarsanız bakın bu, sadece müşteki olanların değil milletin tamamının öfkesini kabartan bir tutumdur. Bunun özellikle yapıldığı kanaatindeyim. Maalesef yine o akıl, yeni bir arayış içerisinde, bu davaları tartışılır hale getirmek ve bu şekilde bu canileri kurtarabilmeyi ümit etmektedir. O bakımdan Adalet Bakanı'na gerekli talimatı verdim, bütün detaylarıyla konu araştırılacak ve bunun failleri ortaya çıkarılacaktır." açıklamasında bulundu.

OHAL KOMİSYONU

"Bugün itibarıyla memuriyetten uzaklaştırma alan 38 bin 202, memuriyetten çıkarma 103 bin 844, toplam 142 bin 46. Bu arada 34 bin 320 kişi de iade edilmiş, ayrıca hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 168 bin 796, (OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna) itiraz başvuru sayısı 296 bin 350. Burada mükerrerlik olabilir, valiliğe de itiraz etmiş olabilir, Bakanlığa da Başbakanlığa da itiraz etmiş olabilir. Bunlar tasnif edilecek."

Kaynak: haberinburada