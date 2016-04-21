

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da yapılan "Kültürel Kalkınma Programı" tanıtım toplantısında konuştu.







Kültür Bakanı Mahir Ünal, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Teknoloji Bakanı Lütfi Elvan'ın katıldığı toplantıda, sanat dünyasından isimler de yer aldı.







Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Metin Özülkü, Metin Şentürk, Ercan Saatçi ve Ali Rıza Binboğa bu isimlerden bazılarıydı.







Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Kültürel Kalkınma Planı"ndan bazı aktarımları şöyle:







- "Kültürel Kalkınma Planı" 8 başlıkta 32 eylem planı içeriyor.







- Kültürel varlıkları korumak için 70 milyon TL yarım yapıldı.







- Cizre'de tarihi yapılar terör örgütü tarafından barbarca tahrip edildi.







- 2016 yılında 18 yeni müze açılacak.







- İstanbul'da uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte İstanbul Kültür Merkezi inşa edilecek.







- Ankara'da uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte Anadolu Kültür Merkezi inşa edilecek.







- Müzeciliğin teşviki için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek ve 2016 yılında 18 yeni müze açılacak.







- Özel tiyatrolara geçen yıl verilen destek yüzde yüz artırılarak 9 milyon TL'ye çıkarılacak.







- Tiyatro sahnesi olmayan illerin her birine en az bir tiyatro sahnesi kazandırılacak.







- Sanatçılar ve kültür adamlarından gelen talepler doğrultusunda, belli dönemlerde SGK primlerini yatıramayan sanatçıların emekli olmasını kolaylaştıracak bir çalışma başlatılacak.







- Gençlere yönelik kültür ve turizm alanında iş alışkanlıklarını geliştirmeye dönük olarak bin 200 genci 6 aylık süreyle geçici olarak istihdam edeceğiz. Bu gençlerin 730'u ören yerlerinde, 470'i dehavalanlarında turizm faaliyetlerine destek olacak.







- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 600 kişilik yeni kadro açılacak.