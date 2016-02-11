

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Türk Toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.



Başbakan Davutoğlu, "Çok değerli kardeşlerim, dostlarım, Anadolu'nun, Rumeli'nin her bir köşesinden buraya gelip, kültürümüzü, örfümüzü koruyarak, Hollanda'daki kimliklerini muhafaza ederek bugüne kadar bizi burada onurla temsil etmiş Vatandaşlarım" diye seslendiği katılımcılara, Türkiye'deki 78 milyon vatandaşın selamını getirdiğini söyledi. Erken saatlerde Ankara'dan ayrıldığını, çok yoğun bir gün geçirdiğini, başarılı görüşmeler yaptığını anlatan Davutoğlu, ancak enerjisinin tükenmediğini, hiç uyumadan tekrar aynı tempoyu sürdürecek kadar enerjiyi salondakilerden aldıklarını belirtti. Davutoğlu, enerjinin ait olunan ülkenin, milletin fertleriyle bir araya geldiğinde tekrar şarj olabilen bir unsur olduğunu söyledi.



'TÜRKİYE DEMOKRASİNİN ZİRVESİNİ YAŞIYOR'



Geçen hafta Mardin'i ziyaret ettiğini, bu hafta cuma günü Kahramanmaraş, cumartesi günü de Erzincan'a gideceğini dile getiren Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerinde vatandaşların gösterdiği ilgi ve destekten ötürü teşekkür ziyaretlerine başladığını ve bu doğrultuda Hollanda'ya da bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti. "Türkiye, demokrasisinin zirvesini yaşayan ülke durumunda"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kritik bir coğrafyada çok zor jeopolitik şartlar altında demokrasisini, hukuk devleti kurallarını yaşatabilen nadir ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Demokrasiler vardır çok güvenli coğrafyalarda ve istikrar kazanmış ekonomileriyle ayakta dururlar, demokrasiler vardır çok küçük ülkelerde neredeyse herkesin birbirini tanıyabileceği ölçekte rahatlıkla sürdürülebilirler ama demokrasiler vardır, çok zor şartlarda ve çok zor süreçlerden geçerek ayakta dururlar. Türkiye, çevresinde en az 6 kırılgan ülkenin olduğu, merkezi otoritelerin bu ülkeleri kontrol edemediği çok zor coğrafyada ve geçmişte birçok müdahalenin olduğu, çetin süreçlerden geçtiği bir siyasi seyir içinde bugün demokrasisinin zirvesini yaşayan bir ülke durumundadır."