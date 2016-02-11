O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

başbakan davutoğlu'ndan vize müjdesi

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NDAN VİZE MÜJDESİ

Başbakan Davutoğlu, Hollanda'da yaşayan Türklere hitap ederek, "İnşallah en geç Ekim ayından itibaren Schengen bölgesine vizesiz olarak gireceksiniz." dedi

Tarih : 11 Şubat 2016, 09:28
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu'ndan Vize Müjdesi(7/10)6


Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Türk  Toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Davutoğlu, "Çok değerli  kardeşlerim, dostlarım, Anadolu'nun, Rumeli'nin her bir köşesinden buraya gelip,  kültürümüzü, örfümüzü koruyarak, Hollanda'daki kimliklerini muhafaza ederek  bugüne kadar bizi burada onurla temsil etmiş Vatandaşlarım" diye seslendiği  katılımcılara, Türkiye'deki 78 milyon vatandaşın selamını getirdiğini söyledi.  Erken saatlerde Ankara'dan ayrıldığını, çok yoğun bir gün geçirdiğini,  başarılı görüşmeler yaptığını anlatan Davutoğlu, ancak enerjisinin tükenmediğini,  hiç uyumadan tekrar aynı tempoyu sürdürecek kadar enerjiyi salondakilerden  aldıklarını belirtti. Davutoğlu, enerjinin ait olunan ülkenin, milletin  fertleriyle bir araya geldiğinde tekrar şarj olabilen bir unsur olduğunu söyledi.



'TÜRKİYE DEMOKRASİNİN ZİRVESİNİ YAŞIYOR'



Geçen  hafta Mardin'i ziyaret ettiğini, bu hafta cuma günü Kahramanmaraş, cumartesi günü  de Erzincan'a gideceğini dile getiren Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerinde  vatandaşların gösterdiği ilgi ve destekten ötürü teşekkür ziyaretlerine  başladığını ve bu doğrultuda Hollanda'ya da bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade  etti. "Türkiye, demokrasisinin zirvesini yaşayan ülke  durumunda"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kritik bir coğrafyada çok  zor jeopolitik şartlar altında demokrasisini, hukuk devleti kurallarını  yaşatabilen nadir ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Davutoğlu, sözlerini  şöyle sürdürdü:



"Demokrasiler vardır çok güvenli coğrafyalarda ve istikrar  kazanmış ekonomileriyle ayakta dururlar, demokrasiler vardır çok küçük ülkelerde  neredeyse herkesin birbirini tanıyabileceği ölçekte rahatlıkla sürdürülebilirler  ama demokrasiler vardır, çok zor şartlarda ve çok zor süreçlerden geçerek ayakta  dururlar. Türkiye, çevresinde en az 6 kırılgan ülkenin olduğu, merkezi  otoritelerin bu ülkeleri kontrol edemediği çok zor coğrafyada ve geçmişte birçok  müdahalenin olduğu, çetin süreçlerden geçtiği bir siyasi seyir içinde bugün  demokrasisinin zirvesini yaşayan bir ülke durumundadır."








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Ndan  Vize  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER