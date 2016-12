İşte konuşmasından satır başları:







AB ile tam üyelik heefi bizim için son derece önemlidir. Süreci hızlandırmak konusunda kararlıyız. En geç Ekim 2016'da Türkiye vatandaşları vizesiz olarak seyahat edebilecekler.







Avrupa ülkeleri 3 milyar Euro yardım taahhüt etti. Avrupalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz ama şunu da hatırlatmak istiyoruz biz bugüne kadar kapımıza geleni geri çevirmedik.







Suriye dramına karşı bir duyarlılık oluşmuşsa bunda Türkiye'nin izlediği politika etkili oldu.







KKTC ve soydaşlarımız her vesileyle yüreğimizdedir. Azerbaycan'da ikili ilişkilerimizi ele aldık. Buradan Sayın Aliyev'e selamlarımı iletiyorum. Her ne hal olursa olsun, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız diyerek dosta düşmana nerede durduklarını gösterdi. Ortak proje ve inisiyatiflerimiz bölge ülkelerine hizmet edecektir. Bütün kardeşlerimize TBMM çatısı altından selam ve sevgilerimizi gönderiyorum.







Biz bir Avrupa halkıyız, biz olmadan Avrupa'nın kaderi de tarihi de yazılamaz.







Türkiye'nin önünü açacak çok önemli reformlara imza atmak için adımlarımızı attık. Perşembe günü eylem planımızı açıklayacağız.







Muhalefet partileri hükümeti eleştirirken yapıcı olmak mecburiyetindedir. Sayın Bahçeli bizi de Sayın Cumhurbaşkanımızı da nezaketsiz şekilde eleştirmiştir. Bunun hesabını milletimiz sizden sorar.







Muhalefet liderleriyle bütçe görüşmeleri için ayrı ayrı konuştum. Gelin bu bütçeyi birlikte çıkaralım dedik ilk tepkiler olumluydu ama Kılıçdaroğlu şartlar sundu. Sayın Bahçeli'ye ise teşekkür ediyorum







RUSYA KRİZİ







Biz Suriye topraklarına müdahalede bulunmadık. Defalarca uyarmamıza rağmen milletini bilmediğimiz uçağa karşı savunmamızı yaptık. Olayda tartışmaya açık bir taraf yoktur. Ruslar tarafından günlerdir ağır iftiralara maruz kaldık. Olay Türkiye Suriye sınırında yaşandı. Bu olay Rusya'nın doğrudan sınırı olmayan bir yerde sınırımızı ihlal ederek yaşanmıştır. Sınırımızı korumak bizim görevimizdir. Rus bombardımanından kaçan kardeşlerimiz Rusya'ya gitmiyor, Türkiye'ye geliyor. Türkmen Dağı'nda şuanda bile çatışmalar devam ediyor. Orada tek bir DAEŞ militanı yok. Türkmen kardeşlerimizin öldürülmesine asla göz yummayız. Angajman kurallarımız bellidir. Rusya bize hiçbir şeyi dikta ettiremez.Kimse bizden taviz vermemizi beklemesin.







Türkiye bu tür şeylerle zora düşecek ülke değil.Gerekli görürsek biz de yaptırımları devreye sokacağız. Her türlü tedbirmizi aldık. Bu tedbirlere başvurmadan krizin çözülmesini umuyoruz.







Yaş sebze-meyve ihracatçılarımızın zararını telafi için gerekli önlemleri aldık. Bilsinler ki biz zor günlerde hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayız. Dertleri ne ise çözülecek. Turizm sektörünün zarar görmemesi için tedbirlerimizi alıyoruz. Her türlü desteği vereceğiz. Biz karşılaştığımız olumsuz tavra rağmen caydırıcı tedbirler alma konusunda istekli değiliz.







Bugün İran'dan gelen seslere dönük olarak, biz tüm riskleri alarak, ambargoların kalkması için oy kullandık, yalnız bırakmadık. Ama bugün İran'dan yükselen sesleri için sağduyuya davet ediyoruz. Bu tür tavırlarını sürdürürlerse Türk-İran dostluğuna büyük zarar verirler. Bir gün İran halkı sesini yükseltecek ve Türkiye'ye haksızlık yapmayın diye kendi liderlerine seslenecek. Rus ve İran halkının bu tür saldırgan sözleri benimsemediklerini biliyorum. Kendi caydırıcı yöntemlerimiz devreye sokabiliriz.







ASKERİ SEVKİYAT







Bu eğitim faaliyeti Irak Savunma Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde başlatıldı. Bugüne kadar sadece bu kampta 2 bin kadar kişiye eğitim verildi. Türkiye'nin mücadelesi DAEŞ ve PKK gibi terör örgütleriyledir. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Bunu farklı yorum yapanlar maksatlı bir amaç gütmektedir. En kısa zamanda Bağdat'a bir ziyarette bulunmayı düşünüyorum.







Türkiye'nin mücadelesi terör ve DEAŞ'ladır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Barış hakim olsun, huzur ve istikrar olsun istiyoruz. Eğitim desteği için kurulmuş bir kamptır. Irak'ta 1,5 yılı aşkın zamandır eğitim verilmektedir. Sayın Barzani'nin sözleri gibi en önemli desteklerden biri bu kamplarda eğitim görenlerden gelmiştir. Bu eğitim faaliyeti Irak Savunma Bakanlığı ve Musul Valiliği'nin bilgisi dahilindedir. Büyük acılar çeken Irak halkının huzura kavuşması için adım atmaktan çekinmeyiz.







Asker artırımı rutin bir rotasyondur. Farklı yorumlayanlar maksatlı provakasyon içindedir. Irak'la işbirliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadelede yanlarında olacağız.







TERÖRLE MÜCADELE







Terörle mücadelenin önemine inanıyoruz. Kararlı ve tutarlı duruşun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eski Türkiye'nin vesayet odakları ülkeyi kaosa sürüklemek için terörü bir araç olarak görüyorlar. Son zamanlarda terör örgütü çeşitli şehirlerde hedekler, barikatlar kurarak güvenlik zaafiyeti vermeye çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bunlara "arkadaşlar" diye hitap etmez. O hendekler askerlerimizi, polislerimizi şehit etmek için açıldı.