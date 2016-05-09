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BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'DAN VEDA ZİYARETİ


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'DAN VEDA ZİYARETİ
Tarih : 09 Mayıs 2016, 13:16
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu'dan Veda Ziyareti(9/10)7


Başbakan Davutoğlu görevinden ayrılacağını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Bu hafta Bakanlar Kurulu toplanacaktı ancak görevi bırakma kararının ardından ne Bakanlar Kurulu toplantısı olacak ne de AK Parti grup toplantısı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun veda ziyaretlerinde ilk durak Genelkurmay Karargahı oldu. Görüşmenin yapıldığı dakikalarda bir ilk de yaşandı.








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Dan  Veda  Ziyareti    haber

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