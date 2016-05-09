

Başbakan Davutoğlu görevinden ayrılacağını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Bu hafta Bakanlar Kurulu toplanacaktı ancak görevi bırakma kararının ardından ne Bakanlar Kurulu toplantısı olacak ne de AK Parti grup toplantısı.







Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun veda ziyaretlerinde ilk durak Genelkurmay Karargahı oldu. Görüşmenin yapıldığı dakikalarda bir ilk de yaşandı.