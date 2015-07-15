

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu, açıklamasının ardından soruları da yanıtladı.







Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







7 Haziran bütün partilere muhasebe yapma şansı tanıdı. HDP'nin barış, demokrasi, adalet ilkesi kapsamında görüşlerimizi illettik.







"HDP'NİN MECLİS'TE OLMASI ŞANS"







Kaç oy olursa olsun, kimseyi dışlamadan siyaset yapıyoruz. 80 vekille HDP'nin Meclis'e girmesi bir şans olarak görülebilir. HDP'nin Meclis'e girmesi doğru kullanılmalı.







Demokrasi ve şiddet konusunda açık bir tavır koymalıdır. Barış istiyorsak ortak tavır almalıyız. Demirtaş'ın dünkü açıklamalarını da yakından takip ettim.







Faydalı bir istişare oldu. Sorunları karşılıklı anlayış içinde görüştük. Koalisyon ile ilgili genel kanaatlerimizi paylaştık.







"KAMU DÜZENİ" VURGUSU







Türkiye'de bütün silahlı unsurların, şiddet kullanan bütün unsurların Türkiye dışına çıkması konusunda daha önce çözüm süreci bağlamında verilen taahhütlerin en kısa zamanda yerine getirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'de barış, demokrasi ve adalet ilkeleri etrafında çok daha olumlu bir atmosferin oluşacağına, kamu düzeninin tartışma konusu yapılmaması gerektiğini ve yaptırtmayacağımızı, Türkiye'de seçimler olmuşsa kamu düzeni sayesinde olmuştur.







Türkiye'de demokrasi korunacaksa kamu düzeni olacak. Demokrasinin korunmasını konusunda bütün siyasi partilerin aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Bunları açık yüreklilikle konuşma imkanı bulduk.