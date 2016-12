AK Parti'nin dokunulmazlıklarla ilgili hazırladığı teklif için imzalar tamamlandı. Teklif kısa bir süre içinde Meclis'e gönderilecek.







Açıklamayı AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptı.







Anayasa değişikliğini içeren teklifin geçen hafta imzaya açıldığını hatırlatan Davutoğlu, "İmzalar tamamlandı; biraz önce son imzayı bizzat ben attım.İnşallah bugün, yarın milletvekillerimizin teklifi Meclise sunulacak" dedi.







Teklifin hızla Meclis'ten geçmesi için muhalefete çağrıda bulunan Davutoğlu, şunları söyledi:







"Her şey ayan beyan ortaya çıkacak. Kim dokunulmazlıklarının kalkmasından korkuyormuş kim korkmuyormuş, ortaya çıkacak. Her şey milletimiz tarafından görülecek. Muhalefete çağrım hızlı bir şekilde yargı yolunu açan bu teklife destek olmalarıdır. Tarihe herkes bu anayasa değişikliğiyle ilgili takındıkları tutumla geçecek. Korktukları çekindikleri bir şey yoksa, işte genel kurul, işte meydan. hesap vermekten korkanlar bakalım bu teklifimize nasıl yanıt verecek?"







"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ"







Kilis'e dün ve bugün Suriye'den atılan roket mermisinin isabet etmesini de değerlendiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:







"Kilis'e dün ve bugün DEAŞ'a ait roket mermisi düştü, 21 vatandaşımız yaralandı. Yetkililerle konuştum. TSK anında karşılık verdi. DEAŞ terör örgütüne ait mevzileri vurdu. Ankara'dan Kilis'e selamlarımızı iletiyorum. Kilis'teki vatandaşlarımız emin olsun, her türlü önlemi alıyoruz."







"KORKAKÇA, ALÇAKÇA, KALLEŞÇE..."







PKK saldırılarının da devam ettiğini söyleyen Davutoğlu, Diyarbakır Hani'de dün düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu hatırlattı.







Eylem için "korkakça, alçakça, kalleşçe" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Herkes şunu gördü, bunlar vahşi bir katil, hakettikleri ne ise onlara bunu yaşatacağız. Bu katillerin hepsi ama hepsi şehirlerimizden ve dağlarımızdan temizlenecek" dedi.







"Türkiye'de kantonculuk özyönetimcilik oynayanlar kazdıkları çukardan çıkamayacaklar" ifadesini kullanan Başbakan, "Halkımız bu şiddet şebekesini artık sokaklarda görmek istemiyor" diye konuştu.







ŞANLIURFA'YA MÜJDE







Davutoğlu'nun Dün Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı Şanlıurfa'ya bir müjdesi de oldu. Başbakan, Diyarbakır'dan olduğu gibi Şanlıurfa'dan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne THY seferlerinin başlayacağını söyledi. Açıklamaya göre, Erbil'e yapılacak seferler için de çalışmalar başlatıldı.







CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ







Başbakan Davutoğlu,cemevlerine hukuki statü sağlanması için ise "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınmasını sağlayacak ve bu kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak bir kanunu sivil toplumla da görüşerek kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.