

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erzincan'ın kurtuluş yıldönümü töreninde halka hitap etti. Davutoğlu, "Nasıl yüzyıl önce doğu ve güneydoğuyu bizden koparmaya çalışan istilacılar ve onların iş birlikçisi çeteler başarısız olmuşsa bugün de yurt dışından birtakım planlarla bu ülkeyi bölmek isteyenler ve onlarla iş birliği yapan çeteler mutlaka başarısız olacaktır" dedi.







Başbakan Davutoğlu, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü törenine katıldı. Törende konuşan Davutoğlu, "150 yıldır şark meselesi diyerek doğuyu, bu vatan topraklarını istila etmeye kalkanlara karşı, bugün artık şark meselesi bitmiştir. Türk, Kürt, Sünni, Alevi diye bizi bölmeye çalışanlara karşı hep beraber omuz omuza duracağız. Hep beraber dimdik duracağız. Bizi ayıramazlar. Bizi bölemezler. Bizi hiçbir zaman zelil bir duruma düşüremezler" ifadelerini kullandı.







"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTISI SİYASİ PARTİNİN EŞ BAŞKANI SOLUĞU MOSKOVA'DA ALDI"







İsim vermeden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Moskova ziyaretini eleştiren Davutoğlu, "Türkiye, Suriye'de bir adalet, merhamet destanı yazarken gelip de orayı bombalayan Rus uçakları karşısında onurlu bir tavır sergilediğimiz zaman ve bu vatanın hava sahası, kara sınırı bizim namusumuzdur dediğimiz zaman işte o zaman bugünkü iş birlikçiler, terör örgütünün uzantısı bir siyasi partinin eş başkanı soluğu Moskova'da aldı. Yüzyıl sonra da tarih değişmiyor. Bir vatanın birliğini, bir milletin onurunu savunanlarla bu ülkeyi bölmek isteyenlerle iş birliği yapanlar yine ortaya çıkıyor" diye konuştu.







"KARDEŞLİĞİMİZE KAST EDEN KİM OLURSA OLSUN KALLEŞTİR"







Konuşmasında kardeşlik vurgusu yapan Davutoğlu, 78 milyonun tek yürek olduğunu söyleyerek "Buradan Türk, Kürt, Alevi, Sünni bütün Doğu Anadolu, bütün Güneydoğu Anadolulu vatandaşlarıma seslenerek diyorum ki gün birlik vaktidir. Gün, bu ülkeyi bölmek ve böldürmek isteyenlere karşı gür bir sesle omuz omuza mücadele etme vaktidir. Birileri size diyecek ki 'Siz Kürtsünüz bu ülkeden farklısınız'. Birileri 'Siz Alevisiniz siz farklısınız' diyebilirler. Biz diyoruz ki bizim nezdimizde 78 milyon tek bir yürek tek bir bilektir. 78 milyon aynı istiklalin aynı istikbalin çocuklarıdır. Bugün Erzincan'da gelecek hafta da Van'da dillendireceğiz. Diyeceğiz ki Türk, Kürt kardeştir. Sünni, Alevi kardeştir. Ayrım yapan ise 98 sene önce de kalleşti bugün de kalleştir, yarın da kalleştir. Kardeşliğimize kast eden kim olursa olsun kalleştir" açıklamasında bulundu.







"YURT DIŞINDAN BİRTAKIM PLANLARLA ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLER VE İŞ BİRLİĞİ YAPAN ÇETELER BAŞARISIZ OLACAK"







Terör örgütünün faaliyetlerine karşı omuz omuza durduğunu belirttiği bölge halkına teşekkür eden Başbakan Davutoğlu, "Çok tahrik yaptılar. Çok provokasyon yaptılar. Ama Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Arap bütün vatandaşlarımız onların bu provokasyonlarına hiç ayak uydurmadı. Buradan doğunun, güneydoğunun bütün yiğit evlatlarına sesleniyorum. Biz biriz, biz beraberiz, biz diriyiz. Biz büyük bir istiklalle istikbale yürüyoruz. Nasıl yüzyıl önce doğu ve güneydoğuyu bizden koparmaya çalışan istilacılar ve onların iş birlikçisi çeteler başarısız olmuşsa bugün de yurt dışından birtakım planlarla bu ülkeyi bölmek isteyenler ve onlarla iş birliği yapan çeteler mutlaka başarısız olacaktır" dedi.