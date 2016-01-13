

Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu terör saldırısının gerçekleştiği olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Heyete İçişleri Bakanı Efkan Ala, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilgililer katıldı...







İKİ ÜLKE TERÖRE KARŞI MESAJ VERDİ







Başbakan Davutoğlu, olay yerinde bilgi aldı ve aldığı bilgileri Almanya İçişleri Bakanı Maiziere'ye aktardı. İki ülke teröre karşı birliktelik mesajı verdi. Başbakan Davutoğlu'nun geldiği Sultanahmet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemi alındı.







DAVUTOĞLU PLANI DEĞİŞTİRDİ







Davutoğlu, ziyaretin ardından İstanbul Valiliği'nde gerçekleşecek olan güvenlik toplantısına katılacaktı. Karanfil töreninin ardından Davutoğlu makam aracına yönelmişti ki bir anda kararanı değiştirdi. Başbakan Davutoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Maiziere ve diğer heyet ile birlikte İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti. Zaman zaman esnaf ve vatandaşlarla konuşan heyet, teröre karşı dik duruşunu gösterdi.