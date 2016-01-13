O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU SULTANAHMET'TE


BAŞBAKAN DAVUTOĞLU SULTANAHMET'TE
Tarih : 13 Ocak 2016, 16:56
Puan Ver : Başbakan Davutoğlu Sultanahmet'te(9/10)6


Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu terör saldırısının gerçekleştiği olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Heyete İçişleri Bakanı Efkan Ala, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilgililer katıldı...



İKİ ÜLKE TERÖRE KARŞI MESAJ VERDİ



Başbakan Davutoğlu, olay yerinde bilgi aldı ve aldığı bilgileri Almanya İçişleri Bakanı Maiziere'ye aktardı. İki ülke teröre karşı birliktelik mesajı verdi. Başbakan Davutoğlu'nun geldiği Sultanahmet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemi alındı.



DAVUTOĞLU PLANI DEĞİŞTİRDİ



Davutoğlu, ziyaretin ardından İstanbul Valiliği'nde gerçekleşecek olan güvenlik toplantısına katılacaktı. Karanfil töreninin ardından Davutoğlu makam aracına yönelmişti ki bir anda kararanı değiştirdi. Başbakan Davutoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Maiziere ve diğer heyet ile birlikte İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti. Zaman zaman esnaf ve vatandaşlarla konuşan heyet, teröre karşı dik duruşunu gösterdi.








Etiketler: Başbakan  Davutoğlu  Sultanahmet  Te    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER